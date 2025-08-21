Oruro: Hombre perdió la vida cuando compartía con amigos en su casa

Un hombre de 50 años perdió la vida en la zona de Vinto, Oruro, luego de ser agredido en su vivienda. El trágico suceso ocurrió en la avenida Alejandro Urquidi, donde la víctima había estado consumiendo bebidas alcohólicas con varias personas antes de que se desatara una discusión fatal.

Según el fiscal Luis Antezana, la agresión se produjo en uno de los cuartos de la vivienda de la víctima, aparentemente tras una riña entre el grupo. Un amigo del fallecido fue quien alertó a la policía alrededor de las 16:00 horas. Al llegar, las autoridades encontraron al hombre sin signos vitales y con el piso manchado de sangre.

Las primeras investigaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) señalan que la víctima bebía con cuatro amigos, presuntamente trabajadores de una fundidora, desde la mañana. Vecinos de la zona indicaron que las reuniones con consumo de alcohol eran frecuentes en el domicilio.

El cadáver fue trasladado a la morgue del Cementerio General. Foto: La Patria.

La policía arrestó a dos personas con fines de investigación. Una de ellas, la que reportó el crimen, era amigo de la víctima. El segundo sospechoso fue encontrado escondido en una casa cercana y presentaba manchas de sangre en las manos y los zapatos.

Peritos del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (Iitcup) procesaron la escena del crimen y recolectaron botellas de cerveza y otros elementos que serán clave para el esclarecimiento del caso. Por otro lado, los otros dos individuos que se encontraban en la reunión informaron a la policía que se presentarán de manera voluntaria para declarar.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue del Cementerio General por agentes de la División Homicidios, a la espera de los resultados de la autopsia que determinarán la causa exacta de la muerte.

Uno de los implicados estaba oculto en una casa aledaña. Foto: La Patria.

