Incendio arrasa tres pabellones en la cárcel de Villa Busch: un reo y un bombero resultaron heridos

Ambos afectados se encuentran fuera de peligro y reciben atención médica.

Charles Muñoz Flores

21/08/2025 10:16

Fuego consume parte del penal de Cobija y deja a 370 reclusos sin pertenencias. FOTO: Captura de pantalla. Montaje CHMF.
Cobija, Pando

Un incendio de gran magnitud registrado la tarde del miércoles consumió tres pabellones de la cárcel de Villa Busch, en Cobija, dejando como saldo a un interno y un bombero heridos, además de la pérdida total de las pertenencias de 370 personas privadas de libertad.

El siniestro, que se propagó con rapidez debido a las altas temperaturas que superaban los 35°C, obligó a las autoridades locales a solicitar refuerzos al vecino país de Brasil, además del apoyo de Naabol y de empresas privadas que se sumaron a las labores de mitigación.

“El incendio consumió tres pabellones y 370 internos lo han perdido todo. Gracias a la intervención inmediata no hubo pérdidas humanas, solo un privado de libertad con quemaduras de primer grado y un bombero herido por la caída de un techo”, informó Perla Galindo, directora departamental de Régimen Penitenciario.

Ambos afectados se encuentran fuera de peligro y reciben atención médica.

En la misma jornada, el ministro de Gobierno recorrió las instalaciones del penal y anunció la llegada inmediata de ayuda humanitaria para los internos damnificados.

Las autoridades aclararon que, pese a la magnitud del fuego, no se registró ninguna fuga de internos.

 

