Incendio arrasa tres pabellones en la cárcel de Villa Busch: un reo y un bombero resultaron heridos

Un incendio de gran magnitud registrado la tarde del miércoles consumió tres pabellones de la cárcel de Villa Busch, en Cobija, dejando como saldo a un interno y un bombero heridos, además de la pérdida total de las pertenencias de 370 personas privadas de libertad.

El siniestro, que se propagó con rapidez debido a las altas temperaturas que superaban los 35°C, obligó a las autoridades locales a solicitar refuerzos al vecino país de Brasil, además del apoyo de Naabol y de empresas privadas que se sumaron a las labores de mitigación.

“El incendio consumió tres pabellones y 370 internos lo han perdido todo. Gracias a la intervención inmediata no hubo pérdidas humanas, solo un privado de libertad con quemaduras de primer grado y un bombero herido por la caída de un techo”, informó Perla Galindo, directora departamental de Régimen Penitenciario.

Ambos afectados se encuentran fuera de peligro y reciben atención médica.

En la misma jornada, el ministro de Gobierno recorrió las instalaciones del penal y anunció la llegada inmediata de ayuda humanitaria para los internos damnificados.

Las autoridades aclararon que, pese a la magnitud del fuego, no se registró ninguna fuga de internos.

