Política

Tuto Quiroga le responde a Luis Arce: "No requerimos una reunión"

El presidente Luis Arce invitó a los dos candidatos presidenciales que pasaron a la segunda vuelta, Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga, a una reunión para informarles sobre cómo está la economía del país.

Milen Saavedra

21/08/2025 13:36

Bolivia

El candidato presidencial Jorge Tuto Quiroga rechazó la invitación del presidente Luis Arce para una reunión informativa sobre la economía nacional. Quiroga calificó la economía del país como una "crisis galopante" y acusó al gobierno de intentar "transferir responsabilidades" antes de tiempo.

Un rechazo contundente

En su respuesta, Quiroga manifestó que no necesita una reunión con Arce, ya que la situación económica es evidente. "La economía está muy mal, está en crisis galopante, producto del evismo y el arcismo", sentenció, dirigiéndose directamente al mandatario.

El candidato aseguró que la invitación es un intento de Arce por "buscar una foto", y le exigió que, si realmente quiere ayudar, tome medidas concretas de inmediato, entre ellas suspender contratos de litio "hechos a espaldas de Potosí"; detener las licitaciones y adjudicaciones para "parar la gastadera y la robadera" y recortar el gasto público.

Además, Quiroga agradeció irónicamente a Arce por sus comentarios despectivos sobre su candidatura y por "celebrar" la de su oponente, Rodrigo Paz, lo que él considera una "ayuda" en la campaña.

Enfoque en la segunda vuelta

El candidato dejó claro que su prioridad es la segunda vuelta y no el co-gobierno o una transición anticipada. "Yo no voy a empezar a cogobernar ni hacer la transición hasta que el pueblo boliviano decida", afirmó, acusando a Arce de actuar como si el resultado de las elecciones ya estuviera definido.

Quiroga detalló su plan de trabajo para los próximos días, que incluye reuniones con parlamentarios electos, el sector agropecuario, de hidrocarburos, minería, y con el Comité Cívico Potosinista (Comcipo). Su objetivo es "socializar" las nuevas leyes que su gobierno implementaría desde el primer día para "salvar" la economía, combatiendo la inflación y la escasez de combustibles.

Quiroga concluyó pidiéndole a Arce que se haga responsable de los dos meses que le restan de gestión y que no intente transferir responsabilidades, reiterando que "su proyecto fracasó".

 

 

 

