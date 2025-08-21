Presidente invita a Tuto y Rodrigo para mostrarles situación económica del país

En conferencia de prensa, el presidente Luis Arce se refirió a los resultados de las elecciones generales y anunció que invitará a los dos candidatos que disputarán la segunda vuelta, Jorge Quiroga y Rodrigo Paz, para exponerles la situación económica del país y las principales preocupaciones que deberá enfrentar el próximo gobierno.

“Queremos invitarles a los dos candidatos para mostrarles la situación económica del país (…) no he escuchado una propuesta para solucionar el desabastecimiento de combustibles. Queremos compartir esa preocupación con esos candidatos para que, cuando asuman el gobierno, tengan pleno conocimiento de lo que está ocurriendo”, señaló Arce.

Durante su intervención, el jefe de Estado destacó que el mensaje de la ciudadanía en las urnas ha sido claro: “El pueblo, luego de estar bajo el mando del MAS durante varios años, ha estado generando beneficios para la población. El mensaje es que no están dispuestos a renunciar a la política social, la industrialización y las obras que se han realizado, por eso el voto no ha ido a la ultraderecha”.

Arce también descartó que en Bolivia se haya producido un “efecto Milei”, como en otros países de la región, al asegurar que “la mayoría de la población ha optado por una opción de centro derecha”.

El mandatario consideró que las elecciones dejan enseñanzas importantes y llamó a reflexionar sobre la necesidad de regular tanto las encuestas como el uso de las redes sociales durante los periodos electorales.

Finalmente, aseguró que, tras varios años, Bolivia vivirá un tránsito democrático y reiteró su invitación a los candidatos: “Voy a mandar la invitación a Jorge Quiroga y Rodrigo Paz para dialogar sobre los desafíos económicos del país”.

Mira la programación en Red Uno Play