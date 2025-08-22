Basti sorprendió a Tito Larenti y Elka Meyer en plena presentación

El segundo en presentarse durante la noche de este jueves 21 de agosto fue el toktoker y cochabambino Basti, que se presentó junto a la academia ‘Aurea Crew’, el equipo interpretó la canción “Hawai” de Maluma.

El equipo recibió buenas devoluciones debido a la actitud que mostraron en el escenario, los jueces los felicitaron.

Gabriela Zegarra señaló que “más de una persona se puso nerviosa durante la presentación de Basti”, además de felicitar al equipo, recomendó tanto al famoso como al cuerpo de baile, coordinar más los pasos, “que se note una armonía”, pero, además, destacó la caracterización y la imitación en la letra de la canción, “les fue muy bien, felicidades”.

Por su parte, para Elka Meyer, fue de destacar, la variedad de pasos que mostró el cuerpo de baile y les recomendó tener cuidado con la corporalidad de cada uno de ellos, “me gustó mucho”.

Para Rodrigo Massa, no se notaron los nervios del famoso, y lo felicitó por cantarles de cerca tanto a Tito Larenti como a Elka Meyer, “esa seguridad te va a llevar muy lejos”, y solo le recomendó sonreír un poco más durante la presentación, al equipo le pidió trabajar más en el tema de las miradas.

Para finalizar, Tito Larenti el famoso no cuenta con mucha experiencia en el baile, pero, resaltó que a su favor tiene, “la actitud y el entusiasmo”, también observó una falta de coordinación con los bailarines, “algo que se puede mejorar”.

Basti y su equipo agradecieron, resaltaron su trabajo durante los ensayos y agradeció a los bailarines por la paciencia que tuvieron a momento de enseñarle los pasos.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

