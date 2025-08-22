Una mujer de 42 años fue brutalmente agredida a pocos metros de su vivienda en la zona norte de la ciudad, luego de reclamar por el ruido excesivo proveniente de un local cercano. La víctima, quien sufrió golpes con una olla en la cabeza, denunció el hecho y pide ayuda para identificar a su agresora.

El incidente ocurrió cuando la mujer salió a pedirle a un grupo de personas que bajara el volumen de la música. Según su testimonio, un grupo de "chicas demasiado borrachas" respondió con insultos, acusándola de ser "china" y "muerta de hambre". La situación escaló rápidamente hasta que una de las agresoras la derribó al piso y comenzó a golpearla.

"Me han botado al piso, me han empezado a pegar. Yo escuchaba que le gritaba a su amiga: 'Trae piedra, trae piedra, le vamos a romper la cabeza'", relató la víctima entre lágrimas.

Imágenes captadas por testigos y que circulan en redes sociales muestran la violencia de la agresión. La mujer fue golpeada repetidamente, y su agresora llegó a usar una olla para propinarle golpes en la cabeza. El padre de la víctima, un adulto mayor, intentó defenderla, pero la agresora también intentó golpearlo a él, lo que motivó a la mujer a buscar fuerzas para levantarse y protegerlo.

La víctima, que ya padece problemas de salud en la cabeza, manifestó su preocupación por las secuelas de la agresión y la necesidad de someterse a tomografías. "Yo ya quiero que termine esta historia y que ellas se hagan cargo de todo el daño que me han hecho", expresó.

El abogado de la mujer hizo un llamado público a la Policía y al Ministerio Público para que actúen con celeridad, ya que, según él, en un principio ni siquiera querían tomar la declaración de la víctima.

"Nosotros necesitamos la celeridad necesaria para dar con estos autores. En los videos, se ve la forma en que le empiezan a agredir a la señora y, por favor, según los rasgos físicos fisionómicos de esta persona, nos ayuden a identificar quién es", solicitó el jurista, pidiendo la colaboración de la ciudadanía para encontrar a la responsable de este violento ataque.

Vea el video:

Mira la programación en Red Uno Play