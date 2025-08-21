TEMAS DE HOY:
La gran batalla

¡Hoy en La Gran Batalla! Conoce a los equipos que se presentarán esta noche

Cuatro famosos y academias debutarán esta noche en el mejor programa de producción nacional.

Silvia Sanchez

20/08/2025 20:37

Santa Cruz, Bolivia

Avanza la primera semana de competencia, y seguimos conociendo el talento de los famosos y academias de baile que forman parte de la segunda temporada de ‘La Gran Batalla’, hoy es el turno de cuatro nuevos equipos.

Esta noche se presentan:

  • Gato Pozo y la academia ‘Style Bolivia’
  • Marcela Palacios y la academia ‘Sport Dance’
  • Génesis y la academia ‘Factory’
  • Alvinich y la ‘Academia Artística CCM’

Los cuatro equipos subirán por primera vez al escenario más grande de la televisión boliviana e interpretarán a diferentes artistas conocidos a nivel mundial.

Los equipos ensayaron durante varios días para poder demostrar al público lo mejor de su talento, además, se preparan para enfrentar a los jueces, quienes todavía, no hacen duras críticas, por tratarse de sus primeras presentaciones.

No te pierdas ni un solo detalle de la competencia, conéctate a nuestra señal abierta a las 20:45, y también puedes seguir los detalles de cada uno de los programas juntos a nuestro canal de streaming en Youtube.

