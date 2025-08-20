¡Arrancó la competencia! Conoce a los famosos que se presentarán esta noche

Inició la segunda temporada de ‘La Gran Batalla’, y a lo largo de esta semana, conoceremos a todos los participantes, famosos y academias de baile, quienes subirán al escenario más grande de la televisión boliviana, para demostrar todo su talento.

Esta noche, cuatro equipos mostrarán sus cartas de presentación, darán una muestra de las capacidades que tienen y enfrentarán por primera vez al jurado.

Ellos son:

Sisi y la academia ‘Passion Dance Bolivia’

Cisco Moreno y la academia ‘Bolivia Dance’

Eugenia Redin y a la academia 'Power Dance'

Ezequiel Serres y la academia ‘Bamboleo’

Los cuatro equipos prepararon interesantes coreografías, interpretarán a un artista famoso y conocido a nivel mundial, tratarán de parecerse a él y buscarán impresionar a todos.

Esta semana, no habrá eliminación, por lo que los equipos podrán presentarse bastante confiados, recordemos que este pasado lunes, en la noche de estreno, dos equipos ya hicieron su primera demostración.

Ayer se presentaron: Erika Valencia y la academia ‘Dazan Company’ y Diego Paredes junto a la academia ‘Vibra Dance’.

Ambos impresionaron a los jueces y recibieron varias recomendaciones.

Esta noche, no te puedes perder la primera presentación de los nuevos equipos que forman parte de ‘La Gran Batalla’.

