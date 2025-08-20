"Vamos a seguir haciéndolo": Chris Martin rompe el silencio tras polémica con la "kiss cam"

El vocalista de Coldplay, Chris Martin, se refirió públicamente al incidente protagonizado por dos ejecutivos de la empresa Astronomer que intentaron evadir la cámara mientras eran mostrados en la popular "kiss cam".

El hecho ocurrió el pasado 16 de julio, cuando Andy Byron y Kristin Cabot, altos mandos de la compañía tecnológica, fueron enfocados abrazándose en la pantalla gigante del estadio. Al darse cuenta de que estaban siendo grabados, ambos se cubrieron el rostro en un intento por evitar ser identificados.

La situación no pasó desapercibida para el público ni para el propio Martin, quien reaccionó desde el escenario con una frase que rápidamente se volvió viral en redes sociales: “Oh, miren a esos dos. Oh-oh, ¿qué?… o están teniendo una aventura o son muy tímidos”.

Sin embargo, lejos de retractarse por lo ocurrido, Martin abordó el tema recientemente durante otro show. Frente a miles de asistentes, aseguró que el grupo continuará usando la pantalla gigante para interactuar con el público durante sus presentaciones.

“Hemos estado haciendo [el Jumbotron] durante mucho tiempo y solo recientemente se ha convertido en un... sí”, expresó, aludiendo a la polémica. “La vida te lanza limones y tienes que hacer limonada. Así que vamos a seguir haciéndolo, porque vamos a conocer a algunos de ustedes”, agregó, reafirmando el carácter lúdico y espontáneo de este tipo de dinámicas en los conciertos de la banda británica.

