Albertina Sacaca sorprende e incursiona en el mundo de la moda y dice: "La belleza no depende de prejuicios"

La influencer y tiktoker Albertina Sacaca anunció públicamente el inicio de una nueva etapa: su incursión en el mundo de la moda internacional, junto al estilista Haniel Dueri.

Ambos presentaron un proyecto titulado “Convirtiendo a Albertina en Modelo”, un reality-vlog que documenta su transformación para ingresar al universo del modelaje. En redes sociales ya circulan videos y fotografías de las primeras sesiones.

“Convirtiendo a Albertina en modelo: un reality-vlog que sigue su transformación hacia el mundo de la moda internacional”, escribió Dueri en sus redes.

En un mensaje personal, Albertina recordó los prejuicios que enfrentó por su origen y apariencia:

“Vengo del campo, por eso muchos me tacharon (...) por mi color de piel y por mis raíces. Pero aprendí que la verdadera belleza no depende de etiquetas ni prejuicios”, publicó.

Con más de un millón de seguidores en TikTok, Albertina se ha convertido en una figura popular que representa la diversidad cultural y la identidad andina en las plataformas digitales.

Su nuevo proyecto aún no tiene fecha de estreno ni confirmación de alianzas con marcas o eventos, pero ha generado amplio interés en su comunidad.

También hizo un pequeño video donde habla sobre el tema, y lo puedes ver a continuación:

