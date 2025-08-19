Un hecho insólito marcó la ronda final del BMW Championship en Estados Unidos: una simple mosca se convirtió en protagonista de un desenlace que terminó beneficiando al golfista inglés Tommy Fleetwood, quien aseguró más de 2 millones de dólares en premios y bonificaciones combinados.

La escena ocurrió cuando Fleetwood ejecutó un golpe que parecía quedarse corto de la bandera. En ese preciso instante, una mosca se posó sobre la pelota y, al moverse, provocó que la esfera rodara unos centímetros adicionales hasta caer en el hoyo.

El golpe se convirtió en un birdie decisivo, que le permitió escalar posiciones y cerrar una actuación impecable en el torneo.

El episodio, captado por las cámaras y rápidamente difundido en redes sociales, se volvió viral en cuestión de horas. Miles de usuarios comentaron con humor lo ocurrido, bautizando al insecto como “la mosca millonaria”.

