¡Captado en vivo! Auto choca contra ambulancia que auxiliaba a motociclistas accidentadas

Lo que inició como la cobertura de un accidente de tránsito terminó en una escena aún más impactante, cuando un automóvil particular chocó contra una ambulancia en plena transmisión en vivo del noticiero Telediario Multimedios.

La mañana de este lunes 18 de agosto, dos mujeres que viajaban en motocicleta derraparon cerca de 50 metros sobre Río Mixcoac, a la altura de Insurgentes Sur, en la alcaldía Benito Juárez. Ambas resultaron con lesiones graves, pues no portaban casco de seguridad.

El reportero (chamarra naranja) corrió antes del choque del auto con la ambulancia/X: @telediario |

Al lugar arribó una ambulancia para brindar auxilio, misma que se estacionó en el carril de alta velocidad. Sin embargo, mientras el reportero Luis Manuel Acevedo narraba lo sucedido y el camarógrafo Juan Cortés registraba las imágenes, un vehículo sedán gris perdió el control al salir de una curva e impactó violentamente contra la parte trasera de la unidad médica.

El choque, transmitido en vivo, generó escenas de pánico. El reportero salió corriendo tras escuchar el rechinido de llantas, mientras que el camarógrafo quedó a escasos centímetros de la ambulancia, la cual fue arrastrada varios metros.

El momento del choque quedó grabado mientras se hacía un reporte en vivo/X: @telediario|

A pesar de lo aparatoso del hecho, no se reportaron víctimas fatales. Los tripulantes de la ambulancia sufrieron solo lesiones leves, sin que hubiera indicios de consumo de alcohol. Los periodistas salieron ilesos, aunque visiblemente afectados por el susto.

Las motociclistas fueron trasladadas de urgencia a un hospital, donde permanecen en estado delicado. El video del accidente ya circula en redes sociales.

A continuación, el video:

