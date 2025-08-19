A 14 años de haber puesto fin a su relación sentimental, Shakira y Antonio de la Rúa fueron vistos juntos nuevamente, esta vez compartiendo una cena en un restaurante, lo que avivó los rumores de una posible reconciliación que circulan desde el año pasado.

Un video que se volvió viral en redes sociales en las últimas horas muestra a la cantante colombiana cenando en compañía de su ex pareja y sus dos hijos, Sasha y Milán —fruto de su relación con el exfutbolista Gerard Piqué— en un ambiente relajado y familiar.

El encuentro se da en medio de la gira internacional de la artista, quien hace apenas unos días se presentó en la ciudad de Tijuana, México. En ese concierto, sorprendió a sus fanáticos al interpretar Día de enero, uno de los temas más emblemáticos que compuso durante su relación con De la Rúa, que duró más de una década.

“Esta canción es para esos amigos que están ahí, para siempre. No importa qué pase, están ahí”, expresó Shakira sobre el escenario antes de cantar, lo que muchos interpretaron como una referencia directa a Antonio.

Aunque ni la cantante ni el empresario argentino han hecho declaraciones oficiales al respecto, las imágenes difundidas en redes reavivan las especulaciones sobre un acercamiento entre ambos, más allá de una amistad.

Shakira y De la Rúa mantuvieron una relación desde el año 2000 hasta su separación en 2010.

