Tragedia en quirófano: Paciente de 77 años muere en cirugía tras un apagón en el hospital

Una mujer de 77 años, identificada como Jean Dye, falleció durante una cirugía cardíaca en el Hospital General de Scunthorpe, Inglaterra, a raíz de un corte de energía de diez minutos que dejó a los cirujanos con las manos atadas.

El trágico incidente, ocurrido el pasado 7 de septiembre de 2024, salió a la luz tras la reciente publicación de los resultados de la investigación forense. Según el informe, la pérdida de energía se produjo justo cuando los médicos estaban a punto de colocar unos stents en las arterias de la paciente.

Un generador que no se encendió

Pese a que el hospital contaba con un generador de respaldo para este tipo de emergencias, el aparato no se activó. En su lugar, se activó un circuito de apagado de emergencia, dejando al quirófano a oscuras. Los cirujanos quedaron atrapados en la sala con la paciente, esperando a un ingeniero que pudiera reiniciar el sistema.

El forense a cargo del caso, Paul Smith, declaró que la espera de diez minutos fue un factor crucial en el deceso de la mujer, quien sufrió una "disección iatrogénica", una lesión que se produce como complicación de una intervención médica. "El retraso mientras se restablecía la energía fue un factor crítico en esta muerte", afirmó.

El informe forense concluyó que la causa del apagón no pudo ser identificada, pero señaló que si el personal hubiera podido restablecer el circuito de manera más rápida, el desenlace podría haber sido diferente. La muerte de Jean Dye ha puesto en tela de juicio la seguridad de los protocolos de emergencia en los centros de salud del Reino Unido.

