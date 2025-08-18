“Hasta la victoria siempre”: Jaime Paz dedica unas emotivas palabras para su hijo Rodrigo Paz

El a presidente por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz , compartió en sus redes sociales un video donde aparece su padre, el expresidente Jaime Paz Zamora , dedicándole candidato unas palabras de aliento.

“Por los cielos de Bolivia, mi hijo Rodrigo, hasta la victoria siempre”, se escucha decir al exmandatario mientras observa el avión en el que viajaba el aspirante del PDC.

El mensaje fue respondido por Rodrigo Paz con un agradecimiento breve a su familia y al respaldo recibido en su postulación a las elecciones generales de 2025.

“Me emocioné al ver a Jaime Paz”, “El gallo cantará nuestra victoria” y “Eso hace un padre que ama a su patria, a su hijo y su familia” son solo algunos de los comentarios que escribieron los seguidores de Rodrigo Paz.

