¿Qué pasará si se separan? los detalles del millonario acuerdo prenupcial de Cristiano y Georgina

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, una de las parejas más mediáticas del deporte y el espectáculo, acaban de comprometerse tras casi una década juntos. Pero mientras sus fans celebran, medios internacionales ya especulan sobre un supuesto acuerdo prenupcial millonario firmado años atrás.

Aunque ni Cristiano ni Georgina han confirmado públicamente la existencia de un acuerdo prenupcial, diversas fuentes en medios portugueses como TV Guía aseguran que sí existe un contrato de este tipo, firmado en 2017 poco después del nacimiento de su primera hija en común, Alana Martina.

Según las mismas fuentes, el acuerdo estipula que, en caso de separación, Georgina recibiría una pensión vitalicia superior a los 114.000 dólares mensuales, además de quedarse con una de las propiedades más emblemáticas de la pareja: la mansión en la exclusiva urbanización La Finca en Madrid, valorada en más de 5,6 millones de dólares.

De confirmarse, este convenio se posicionaría como uno de los más costosos y comentados dentro del mundo del deporte y el entretenimiento.

