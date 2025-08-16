Una persecución policial que era transmitida en vivo desde un helicóptero de noticias en Los Ángeles (Estados Unidos) terminó en una tragedia impactante, cuando un motociclista que huía de las autoridades chocó a alta velocidad contra un vehículo, perdiendo la vida instantáneamente.

La cadena CBSN Los Ángeles transmitía la persecución en vivo, siguiendo al motociclista que circulaba de forma temeraria por las calles de West Hills a velocidades que superaban las 100 millas por hora. La conductora del noticiero advertía sobre el peligro que representaba la maniobra, cuando la transmisión captó el momento exacto en que la motocicleta impactó de frente con un automóvil que cruzaba en una intersección.

El impacto fue brutal. El motociclista, identificado posteriormente como Rubén Contreras Jr., de 30 años, salió disparado por el aire, aterrizando a varios metros del lugar de la colisión. Fue declarado muerto en la escena por el Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

Según la Policía de Los Ángeles (LAPD), la persecución se inició cuando agentes encubiertos notaron algo sospechoso en la motocicleta, que resultó ser robada. Aunque la policía intentó detener al motociclista, este se dio a la fuga. Los oficiales en tierra decidieron no continuar la persecución debido al peligro que representaba para el público, pero el helicóptero de la prensa continuó siguiéndolo.

El capitán del LAPD, Andy Neiman, lamentó el trágico final y enfatizó que el conductor del vehículo robado puso en riesgo a toda la comunidad. "Es un día muy triste. Es otro ejemplo de cómo la conducción imprudente, sin importar de quién sea, causa la muerte", declaró Neiman. Además de la víctima mortal, otras dos personas resultaron heridas en el choque.

