El guardaespaldas "gigante" de Arnold Schwarzenegger se vuelve viral en redes sociales

En las imágenes que se viralizaron, se observa cómo uno de los miembros de su equipo de seguridad lo supera considerablemente en altura.

Red Uno de Bolivia

15/08/2025 13:59

El guardaespaldas "gigante" de Arnold Schwarzenegger se vuelve viral en redes sociales
Estados Unidos

Una reciente aparición pública de Arnold Schwarzenegger en una librería de Nueva York desató una ola de comentarios en redes sociales, pero el protagonista inesperado no fue el actor, sino uno de sus guardaespaldas. La impresionante estatura del escolta ha capturado la atención de miles de internautas, generando asombro y curiosidad.

Schwarzenegger, conocido por su imponente figura de 1.88 metros, fue captado en Barnes & Noble para una firma de libros. Sin embargo, en las imágenes que se viralizaron en plataformas, se observa cómo uno de los miembros de su equipo de seguridad lo supera considerablemente en altura.

Aunque la identidad del guardaespaldas es desconocida, los usuarios de la red han especulado sobre su estatura, comparándolo con el legendario exjugador de la NBA, Shaquille O'Neal, cuya altura alcanza los 2.16 metros. La notoria diferencia en estatura entre el "Terminator" y su escolta ha convertido al agente de seguridad en un fenómeno viral, destacando la robusta y sorprendente presencia de este individuo en el equipo del actor.

