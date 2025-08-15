Cazzu responde a Nodal tras la polémica que involucra al cantante y a Ángela Aguilar

La cantante y rapera argentina Cazzu decidió reaparecer en sus redes sociales, y lo hizo a través de un post publicado en su cuenta de Instagram, luego de que se transmitiera la polémica entrevista de su expareja Christian Nodal.

Recordemos que la entrevista realizada al cantante mexicano Christian Nodal con la periodista Adela Micha, se viralizó en los últimos días, hecho que ocasionó la reacción inmediata de la cantante.

Cazzu se expresó a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una historia en la que se puede leer un fragmento de una de sus canciones del álbum Latinaje: Engreído.

“El amor y la calle se parecen. Porque hay códigos en los dos. Yo ya sé, no sabes nada de la calle, y mucho menos del amor", se lee en un fragmento del post de la artista.

Aunque Cazzu no menciona directamente a su expareja y padre de su hija Inti, los internautas aseguran que esas palabras tienen su nombre y apellido luego de las recientes declaraciones del mexicano dónde defiende a capa y espada a su esposa, Ángela Aguilar.

Mira la programación en Red Uno Play