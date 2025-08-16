Reportan detonación de explosivo en traslado de material electoral en Cochabamba

A menos de 24 horas de la jornada electoral, un incidente con un posible artefacto explosivo encendió las alarmas en el municipio de Arque, Cochabamba. El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, confirmó que la detonación ocurrió en la comunidad de Kutimarcha, mientras se trasladaba una maleta electoral hacia el recinto de votación asignado para este domingo.

“El personal del Tribunal Electoral Departamental ha tomado contacto con las autoridades locales para garantizar la instalación de la mesa electoral el día domingo”, declaró Ríos en conferencia de prensa citada por la Agencia Boliviana de Información (ABI).

De acuerdo con el reporte oficial, el material electoral era trasladado por el notario correspondiente junto a un custodio militar. Tras la explosión, la maleta fue replegada preventivamente hasta la capital municipal de Arque, donde permanece bajo resguardo y vigilancia.

Las autoridades del Órgano Electoral y de seguridad trabajan de manera conjunta para reforzar la zona y garantizar que la votación se realice con normalidad.

En paralelo, el ministro informó de otro hecho ocurrido el viernes en Santa Cruz: una maleta electoral fue hallada aparentemente abandonada en la carretera hacia Yapacaní. La verificación posterior confirmó que el material mantenía intactos sus precintos de seguridad, por lo que fue restituido sin alteraciones.

“El Gobierno ha desplegado todas las medidas necesarias para asegurar un proceso electoral ordenado, transparente y sin incidentes”, aseguró Ríos.

