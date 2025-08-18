¿Cuándo se darán a conocer los resultados oficiales de las elecciones?

La fecha de anuncio de los resultados oficiales de las Elecciones Generales 2025 está contemplada en el calendario electoral, que establece que la proclamación de los resultados de la primera vuelta debe realizarse en un plazo de cinco días hábiles después de la recepción del último cómputo departamental. Así, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia los tendría que dar a conocer el 27 de agosto.

Proceso de conteo y plazos

Los Tribunales Electorales Departamentales (TED) están llevando a cabo el cómputo departamental en sus respectivas regiones.

Chuquisaca: el TED de este departamento informó que ha alcanzado el 50,30% del cómputo de actas.

La Paz: el TED de La Paz reportó un avance del 5% y proyecta llegar al 50% al finalizar la jornada.

Beni: el TED de Beni cerró la primera jornada de cómputo tras procesar las actas de la provincia Cercado.

Pando: el departamento de Pando fue el primero en completar la transmisión del 100% de sus actas al Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) en la noche del 17 de agosto.

Oruro: La última maleta electoral llegó hasta el centro de cómputo. Este lunes, el TED reporta 94,98% de actas computadas.

Una vez que los TED concluyan sus cómputos, entregarán las actas al TSE entre el 25 y el 26 de agosto. A partir de ese momento, el TSE tendrá un plazo de hasta cinco días para llevar a cabo el cómputo nacional y proclamar los resultados definitivos, lo que, según el calendario, sucederá entre el 27 y el 31 de agosto.

Con el 92% de las actas procesadas, los resultados preliminares del Sirepre ya indi