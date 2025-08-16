“La elección más importante de Bolivia”: Cívicos piden que el voto sea libre, sin chantajes ni presiones

A menos de 24 horas del acto eleccionario, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, calificó la jornada como la elección más importante de la historia del país, subrayando que su resultado marcará el rumbo de los próximos años en Bolivia.

En declaraciones públicas, Cochamanidis hizo un llamado a la participación masiva de la ciudadanía dentro y fuera de las fronteras nacionales, recalcando que el voto no solo constituye un derecho, sino también una obligación moral.

“Es muy necesario que podamos participar de manera masiva, tratemos que este acto eleccionario sea una fiesta democrática, donde podamos empezar a festejar mejores días para Bolivia. El fin de esta elección es que podamos construir un nuevo modelo de Estado que piense de verdad en los ciudadanos”, sostuvo.

El líder cívico enfatizó que los comicios deben desarrollarse con plena libertad, sin presiones ni amenazas hacia los electores.

“Son las elecciones más importantes de la historia de Bolivia. No obliguen a las personas a votar por alguien. Todos tenemos que ir a sufragar y darle el voto a quien nosotros veamos conveniente. No chantajeen a los funcionarios con los trabajos si no votan por el que ellos quieren”, advirtió.

Asimismo, Cochamanidis pidió ejercer el voto con responsabilidad y memoria, recordando que los candidatos elegidos deberán responder a sus compromisos ante la ciudadanía.

“Debemos ir a votar con la conciencia tranquila y limpia, pero sobre todo a quien le vamos a dar el voto, son los que mañana tendrán que cumplir las promesas que hicieron”, agregó.

Finalmente, el dirigente cívico llamó a la unidad y a la esperanza en tiempos que se prevén difíciles:

“Vamos a votar libremente, tranquilamente. Pensemos que lo que se viene más adelante será difícil, pero si todos en unidad podemos trabajar, con seguridad los días que vienen van a ser más llevaderos”.

