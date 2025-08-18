“El 8 de noviembre se muere el socialismo en Bolivia”, aseguró Agustín Zambrana

El primer vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, afirmó que 'el socialismo en Bolivia tiene fecha de defunción: el 8 de noviembre'. Estas declaraciones se producen tras una jornada electoral que, según él, se desarrolló de manera pacífica y con amplia participación ciudadana.

“Sí, fue una jornada pacífica, hay que reconocerlo. Había mucha tensión y ansiedad, pero al final todos hemos sentido alivio más que por el resultado, porque hubo una jornada tranquila”, señaló Zambrana en contacto con El Mañanero.

El cívico destacó la labor de control ciudadano en el proceso electoral, mencionando iniciativas como Soy Voluntario y Cuidemos el Voto, que permitieron supervisar más de 34.000 mesas de votación, cubriendo casi la totalidad de los recintos.

“Esto es histórico, nunca se ha hecho ese control electoral y lo hicimos los ciudadanos”, aseguró.

Respecto a los resultados parciales, Zambrana señaló que el socialismo se encuentra en los últimos lugares y reiteró que “el 8 de noviembre se muere el socialismo en Bolivia”. Además, destacó que la ciudadanía es la verdadera vencedora del proceso electoral, agradeciendo la participación y compromiso de todos los sectores involucrados.

El Comité pro Santa Cruz se prepara ahora para la segunda vuelta, manteniendo la vigilancia y control del proceso electoral para garantizar que, según Zambrana, se consolide el “fin de esta historia negra” en el país. El cívico enfatizó que la meta es planificar “nuevos tiempos” y la reconstrucción de Bolivia hacia un futuro próspero.

Mira la programación en Red Uno Play