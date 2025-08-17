Zambrana insta a la tolerancia y al cuidado del voto en un proceso electoral histórico

El primer vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, hizo un llamado a la paciencia y a la tolerancia, ante la creciente afluencia de votantes.
17/08/2025 14:23
El primer vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, emitió su voto este domingo y evaluó la primera jornada de las elecciones generales en Bolivia, calificándola como “histórica” debido a la masiva participación ciudadana registrada en distintos recintos electorales.
“Que la gente siga votando, siga participando, esto va a ser histórico. Hay mucha gente en todos los recintos electorales”, afirmó Zambrana tras cumplir con su deber cívico.
El cívico también hizo un llamado a la paciencia y a la tolerancia, ante la creciente afluencia de votantes:
Zambrana concluyó su mensaje con un llamado a la responsabilidad cívica, destacando que la participación de cada ciudadano es clave para consolidar la democracia y asegurar la transparencia del proceso electoral
