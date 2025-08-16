¿Eres boliviano y vives en el exterior? Conoce dónde votar este 17 de agosto

Los bolivianos que residen fuera del país también tendrán la oportunidad de participar en las elecciones generales del 17 de agosto para elegir al próximo presidente y vicepresidente de Bolivia. Según la Cancillería y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), más de 369.000 connacionales están habilitados para sufragar en el extranjero.

Para facilitar el proceso, el TSE coordina con la Cancillería la logística necesaria para que el material electoral llegue de manera segura a los distintos recintos de votación internacionales. Entre los países con mayor cantidad de centros de votación se encuentra Argentina, seguido de otros países con alta concentración de bolivianos.

Además, para esta elección se incorporaron 55.593 nuevos ciudadanos empadronados en el exterior, lo que refleja un crecimiento sostenido del padrón electoral fuera del país.

Los documentos válidos para votar desde el exterior son la cédula de identidad y, de manera excepcional, el pasaporte. Cabe recordar que los bolivianos residentes fuera de Bolivia sólo podrán sufragar para la elección presidencial y vicepresidencial.

Para conocer la dirección exacta de su recinto electoral, los ciudadanos pueden acceder a la aplicación Yo Participo, disponible para dispositivos móviles e internet. También es posible revisar los listados de recintos que se habilitaron en cada país.

Revise el listado a continuación:

