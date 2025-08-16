¡Atención! Este sábado se conocerá la lista oficial de candidatos habilitados por el TSE

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que este sábado 16 de agosto se hará pública la lista oficial de candidaturas habilitadas para las elecciones generales de este domingo 17 de agosto, en cumplimiento del calendario establecido en la Ley del Régimen Electoral.

De acuerdo con los datos del ente electoral, de un total de 2.625 postulaciones presentadas en todo el país, 2.136 fueron habilitadas mientras que 451 quedaron inhabilitadas o sin sustitución. Además, el informe oficial señala que se registraron 38 renuncias, lo que representa cerca del 1% del total de candidaturas.

La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Nelly Arista, informó el pasado jueves que, cumpliendo la normativa contemplada en la Ley Electoral 026, se publicará la lista oficial de candidatos este sábado.

“Se va a publicar la lista oficial conforme a calendario el día sábado 16 de agosto, cosa que esta vocal no está de acuerdo, porque la lista de candidatos debería publicarse antes, para que la población pueda elegir con claridad”, declaró en entrevista con Red Uno.

El TSE explicó que el 81% de las candidaturas fueron habilitadas, mientras que un 17% resultaron inhabilitadas por incumplimiento de requisitos, conforme a la normativa electoral que permitía sustituciones hasta el pasado 13 de agosto, 72 horas antes de la votación.

Los comicios del domingo definirán entre ocho fuerzas políticas a los nuevos gobernantes y representantes legislativos, en una jornada que marcará el rumbo político del país durante los próximos cinco años.

