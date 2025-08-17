¡Histórico! Dos jugadores del mismo equipo fueron expulsados en la apertura de LaLiga

El partido inaugural de LaLiga española registró un histórico incidente, el Mallorca que recibió al Barcelona tuvo dos expulsiones durante el primer tiempo, y tuvo que continuar el resto del encuentro solo con 10 jugadores.

El marcador se abrió ya en el minuto 7 gracias a Raphinha, y a mitad del primer tiempo Ferran Torres duplicó la ventaja para los catalanes. Pero poco después, el árbitro expulsó a dos jugadores del Mallorca en apenas unos minutos.

En el minuto 33, Manu Morlanes vio la segunda amarilla, y solo seis minutos después, Vedat Muriqi también vio la roja directa. El kosovar chocó violentamente con el portero del Barcelona, Joan García.

Esto no ocurría en la jornada inaugural de LaLiga desde 2007, en ese entonces, la desafortunada fue el Sevilla.

El Mallorca cayó derrotado por 0-3 ante el FC Barcelona en el Estadio Mallorca Son Moix, los goles de Raphinha, Ferran Torres y Lamine Yamal certificaron la victoria azulgrana.

