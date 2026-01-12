TEMAS DE HOY:
Tras disturbios en El Alto, Policía reporta vías expeditas y un arresto por obstaculización del tráfico

El comandante regional de El Alto, coronel Ediberto Valencia, detalló que durante los operativos policiales se identificaron personas que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en los puntos de bloqueo.

Juan Marcelo Gonzáles

12/01/2026 11:37

Foto: Policía desbloquea El Alto
El Alto

Luego de los disturbios registrados la noche del domingo en la ciudad de El Alto, la Policía Boliviana informó que todos los puntos de bloqueo fueron levantados y que se procedió al arresto de una persona por el delito de obstaculización del tráfico vehicular.

El comandante regional de El Alto, coronel Ediberto Valencia, detalló que durante los operativos policiales se identificaron personas que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en los puntos de bloqueo.

“Se ha evidenciado la presencia de bebidas alcohólicas y personas en estado de ebriedad en algunos sectores”, señaló la autoridad policial.

Transitabilidad restablecida

Respecto al estado de las carreteras, Valencia confirmó que no se registran bloqueos en las principales rutas que conectan El Alto con otras regiones del país.

“Dentro de lo que corresponde al comando de El Alto, carretera a Oruro, carretera a Copacabana y carretera a Desaguadero, Laja y Viacha no presentan ningún punto de bloqueo”, afirmó.

La Policía indicó que se mantendrán los controles preventivos para garantizar la libre circulación vehicular y evitar nuevos hechos de alteración del orden público.

