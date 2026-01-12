Vuelven los viajes: estas son las rutas habilitadas desde terminales de La Paz y El Alto

Este lunes 12 de enero, tras el acuerdo firmado entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB), varias terminales terrestres reanudaron los viajes interdepartamentales, aunque con restricciones en algunas rutas.

Terminal de Buses de La Paz

La Terminal de Buses Interdepartamentales de La Paz habilitó salidas hacia el occidente del país. Según su comunicado oficial, están disponibles los viajes a:

Potosí

Sucre

Tarija

Uyuni

Oruro

Villazón

No obstante, se mantienen suspendidas las salidas hacia Cochabamba y Santa Cruz, debido a reportes de bloqueos en esas rutas.

Terminal de El Alto

La Terminal Interdepartamental de El Alto también reanudó operaciones con viajes habilitados hacia:

Oruro

Potosí

Sucre

Tarija

Uyuni

Desde la administración se recomendó a los conductores extremar precauciones, ya que en algunos tramos aún se reporta presencia de tierra y piedras en la vía.

Terminal interprovincial y Minasa

En la terminal interprovincial de El Alto, ubicada en la zona de Río Seco, no se emitió un comunicado oficial; sin embargo, empresas de transporte ya venden pasajes a distintas provincias del departamento de La Paz, tanto hacia el lago Titicaca como a Desaguadero.

En tanto, desde la terminal de Minasa, los viajes hacia Sud y Nor Yungas se habilitaron desde primeras horas de la mañana, sin restricciones.

Sin bloqueos en La Paz

De acuerdo con el último reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), no se registran cortes de ruta en el departamento de La Paz, tras el acuerdo firmado entre el Ejecutivo y la COB.

Las autoridades recomiendan a los pasajeros verificar el estado de las rutas antes de viajar y mantenerse informados a través de canales oficiales.

Mira la programación en Red Uno Play