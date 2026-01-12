Bloqueos generan pérdidas de Bs 8 millones a floricultores de Cochabamba

Los productores de flores, en Cochabamba, reportaron pérdidas económicas que ascienden a 8 millones de bolivianos por los bloqueos de la Central Obrera Boliviana (COB) y otros sectores movilizados, una situación que pone en riesgo los ingresos de miles de familias.

De acuerdo con el secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Floricultores de Cochabamba, Juan Pablo Cervantes, alrededor de 8 mil familias dedicadas a la producción de flores se han visto afectadas por la imposibilidad de trasladar su mercadería a los mercados de La Paz y Santa Cruz, principales destinos comerciales del sector.

“Nos sentimos muy perjudicados por el tema de los bloqueos, ya que no podemos despachar. La semana anterior, lo que hemos despachado tuvo que retornar y ser desechado en el cerro”, lamentó el dirigente.

El conflicto provocó la pérdida total de parte de la producción cosechada debido a que el rubro trabaja con plazos extremadamente cortos.

“Tenemos prácticamente tres días para poder despachar una vez cosechado, y estamos perdiendo”, explicó Cervantes.

La flor viaja en bultos y sin agua, lo que acelera su deterioro si no llega a tiempo a destino, explicó.

“Hoy por hoy hemos perdido Bs 8 millones, gracias a los bloqueos se han desechado las flores”, remarcó.

Ante el cierre de rutas y la acumulación de carga, el sector logró coordinar con la Cámara Agropecuaria la habilitación de un vuelo Hércules con destino a La Paz para trasladar parte de las flores y evitar que se continúe perdiendo mercadería.

“Queremos salvar algo de nuestra producción”, señaló Cervantes, precisando que hasta la fecha no fue posible habilitar un puente aéreo para Santa Cruz, otro de los mercados clave para el sector.

Pese al esfuerzo logístico, cada productor está despachando “como puede” y “arriesgando” que las flores no lleguen en condiciones óptimas, lo que podría traducirse en nuevas pérdidas.

Cervantes reiteró que el sector florícola ha sido recurrentemente afectado por las medidas de presión que paralizan las vías del país y recordó que el impacto no solo es económico, sino social.

