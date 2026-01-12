TEMAS DE HOY:
El Alto: Expulsan a conductores de minibuses que cobraban por tramo

Cerca al medio día de este lunes, 12 de enero, vecinos del distrito municipal 6 salieron en marcha de protesta en cercanías a la Plaza Ballivián de la ciudad de El Alto.

Juan Marcelo Gonzáles

12/01/2026 12:39

Cerca al medio día de este lunes, 12 de enero, vecinos del distrito municipal 6 salieron en marcha de protesta en cercanías a la Plaza Ballivián de la ciudad de El Alto para expulsar al servicio de transporte público de minibuses los denuncian de trameadores.

La plaza Ballivián se convirtió en un punto de parada improvisada de minibuses donde los transportistas cobraban doble pasaje en un trayecto considerado como tramo único. “Expulsión, expulsión aquí no es parada” fueron los estribillos de los vecinos mostrando su descontento.

En otra de las demandas por parte de los movilizados fue el pedido de un pasaje único, considerando que hace menos de un mes se determinó la tarifa de Bs. 2 para la urbe alteña.

Video: Redes Sociales

