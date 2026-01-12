¡Drama en el vestuario! Yamal corta su transmisión en vivo al descubrir a Szczesny fumando

La celebración del Fútbol Club Barcelona tras ganar la Supercopa de España dejó una escena inesperada en el vestuario. Durante la transmisión en vivo desde la intimidad del vestuario, el delantero Lamine Yamal captó accidentalmente al portero Wojciech Szczesny fumando un cigarrillo, lo que provocó que cortara de inmediato la emisión.

El incidente ocurrió después de la victoria sobre el Real Madrid por 3-2 en la final celebrada en Arabia Saudita. Yamal, consciente de su amplia audiencia juvenil, advirtió: “Esto no se puede grabar”, evitando que la escena se viralizara.

Szczesny, de 35 años, ha reconocido públicamente su hábito de fumar y defiende que sus acciones en la vida privada no afectan su desempeño profesional. En declaraciones previas a medios deportivos, afirmó: “Quiero que me juzguen como portero y no por buscar historias donde realmente a nadie le importa”.

El episodio recuerda un hecho similar durante su etapa en Arsenal FC en 2015, cuando fue multado por fumar dentro del vestuario tras un partido. En ese momento, Szczesny explicó que había buscado un lugar apartado para encender el cigarrillo, pero alguien lo descubrió.

El gesto de Yamal fue interpretado por analistas como responsable y consciente del alcance de sus redes sociales. Durante la transmisión, el joven atacante priorizó la protección de la imagen de sus compañeros, interrumpiendo la grabación para evitar la difusión de la escena.

Más allá del incidente, la celebración del título incluyó escenas de euforia entre los jugadores y momentos de tensión que reflejaron la intensidad del partido, como interacciones entre Yamal y Dean Huijsen, así como la reacción de los jugadores del Real Madrid tras la entrega de medallas.

Mira la programación en Red Uno Play