Conoce los horarios y actividades del TSE para este domingo de elecciones generales

Desde la Unidad de Comunicación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), este sábado se publicó el cronograma de actividades que se desarrollarán mañana domingo 17 de agosto, día de las elecciones generales en el país.

Cronograma de actividades

* Inauguración de la jornada de votación, a las 07:00.

Lugar: Tribunal Supremo Electoral, avenida Sánchez Lima, esquina Pedro Salazar, en la ciudad de La Paz.

*Evaluación de media jornada de votación, a las 13:00.

Lugar: Tribunal Supremo Electoral, avenida Sánchez Lima, esquina Pedro Salazar.

* Inicio de cómputo del voto en el exterior, a las 18:00.

Lugar: Auditorio Illimani del Campo Ferial Chuquiago Marka, (bloque Verde), ubicado en la avenida Costanera, zona Bajo Següencoma, de la ciudad de La Paz.

* Informe del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares, a las 21:00.

Lugar: Salón Jallalla del Campo Ferial Chuquiago Marka (bloque Verde), avenida Costanera, en la zona de Bajo Següencoma.

Este domingo 17 de agosto, los bolivianos elegirán a sus nuevas autoridades nacionales, en una jornada histórica.