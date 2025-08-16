VIDEO: Un oso ingresó a una universidad y se paseó por las aulas

Las clases en una universidad de México se vieron interrumpida la mañana del viernes 15 de agosto cuando un oso de gran tamaño apareció frente a un salón de clases, causando sorpresa entre los presentes.

El animal se acercó directamente a la puerta de un aula donde se encontraban un maestro y su alumna, y permaneció varios segundos observando hacia el interior antes de retirarse sin causar daño alguno.

El momento fue captado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, generando comentarios y alertas entre estudiantes y docentes. Testigos reportaron que los ocupantes del salón permanecieron inmóviles para evitar cualquier reacción del oso, logrando que el incidente culminara sin contratiempos.

La presencia de osos en el campus Mederos se ha vuelto frecuente en los últimos años, debido a la cercanía de la universidad con el cerro conocido como “El Chupón”, hábitat natural de diversas especies silvestres.

