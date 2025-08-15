¡Emotivo! Madre sordomuda y su hija se reencontraron después de 42 años

Las redes sociales se inundaron con la historia de una mujer de 61 años, sordomuda, que se reencontró con su hija después de 42 años, el momento en que las protagonistas lograron abrazarse, provocó emoción.

Se trata de Hermila, quien dio a luz hace más de cuatro décadas a una niña que fue separada de ella y entregada en adopción por decisión del personal médico, quienes argumentaron que su situación económica y física le impediría criarla en la ciudad de Chota, provincia de Cajamarca.

Cristina, su hija, fue adoptada por una familia china de apellido Yang y criada en Trujillo, ella descubrió hace solo dos años la verdad sobre su origen al hallar su partida de nacimiento durante una mudanza.

“Me di cuenta de los rasgos distintos, pero nunca quise herir a mi mamá”, relató Cristina a los medios locales.

Fue entonces que sintió el impulso de conocer su origen, y compartió su acta de nacimiento con un amigo de Chota, quien afortunadamente, resultó conocer a Hermila.

Así, logró hacerse posible el reencuentro en el sector 4 del caserío Cabracancha, donde cámaras, amigos y familiares grabaron el emotivo momento, pues Hermila y Cristina se abrazaron tras más de cuatro décadas de distancia, comunicándose a señas y miradas.

Hermila, conocida y querida en Chota, había guardado durante años ropa tejida para su hija ausente, esperando un regreso que parecía imposible.

“Me di con la sorpresa de que tenía todo un costal lleno de ropa tejida para su hija”, contó una prima de Hermila.

