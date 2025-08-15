Desapareció en un accidente y lo dieron por muerto, 21 años después se reencontró con su familia

Una historia más que increíble fue la que se dio a conocer en Puno, Perú, tras la aparición de José Anuario Yachi Benites en la provincia de Sandia, tras 21 años desaparecido, sorprendiendo a su familia en Cajamarca.

Su familia lo dio por muerto tras que sufriera un accidente cuando tenía 12 años, según se informó, sus allegados lo buscaron incansablemente y al no hallarlo, con el paso del tiempo, lo dieron por muerto.

El hombre, hoy con 33 años, sobrevivió en condiciones duras en la selva puneña y desarrolló problemas de alcoholismo, hasta que las rondas campesinas lo encontraron y comenzaron a apoyarlo económicamente y a cuidarlo en su comunidad.

Las rondas campesinas relataron que lo encontraron deambulando, en un estado de desesperación y con un consumo constante de alcohol. Esta situación habría marcado gran parte de su vida desde que perdió contacto con su familia.

La familia, de escasos recursos, hizo un viaje desde Cajamarca a Yanahuaya el jueves 14 de agosto para reunirse con José, un encuentro que conmocionó a toda la región.

