TEMAS DE HOY:
Roberto Baeza accidente vehicular Librecambista asesinada

26ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Desapareció en un accidente y lo dieron por muerto, 21 años después se reencontró con su familia

La familia de escasos recursos lo buscó sin lograr resultados, ahora tiene 33 años y regresó con sus familiares.

Silvia Sanchez

15/08/2025 12:04

Imagen captura RR.SS.
Perú

Escuchar esta nota

Una historia más que increíble fue la que se dio a conocer en Puno, Perú, tras la aparición de José Anuario Yachi Benites en la provincia de Sandia, tras 21 años desaparecido, sorprendiendo a su familia en Cajamarca.

Su familia lo dio por muerto tras que sufriera un accidente cuando tenía 12 años, según se informó, sus allegados lo buscaron incansablemente y al no hallarlo, con el paso del tiempo, lo dieron por muerto.

El hombre, hoy con 33 años, sobrevivió en condiciones duras en la selva puneña y desarrolló problemas de alcoholismo, hasta que las rondas campesinas lo encontraron y comenzaron a apoyarlo económicamente y a cuidarlo en su comunidad.

Las rondas campesinas relataron que lo encontraron deambulando, en un estado de desesperación y con un consumo constante de alcohol. Esta situación habría marcado gran parte de su vida desde que perdió contacto con su familia.

La familia, de escasos recursos, hizo un viaje desde Cajamarca a Yanahuaya el jueves 14 de agosto para reunirse con José, un encuentro que conmocionó a toda la región.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD