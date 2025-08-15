TEMAS DE HOY:
Ucrania "cuenta" con Trump para convencer a Rusia de cesar la guerra, dice Zelenski

"Es hora de poner fin a la guerra, y los pasos necesarios deben ser dados por Rusia. Contamos con Estados Unidos", escribió Zelenski

AFP

15/08/2025 10:38

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski "cuenta" con Donald Trump para convencer a Rusia de cesar la guerra en Ucrania, a unas horas de la cumbre que mantendrá el líder estadounidense con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Alaska.

"Es hora de poner fin a la guerra, y los pasos necesarios deben ser dados por Rusia. Contamos con Estados Unidos", escribió Zelenski en una publicación en redes sociales.

 

Rusia sufre "graves pérdidas" para obtener avances territoriales, añadió.

 

