Ucrania "cuenta" con Trump para convencer a Rusia de cesar la guerra, dice Zelenski

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski "cuenta" con Donald Trump para convencer a Rusia de cesar la guerra en Ucrania, a unas horas de la cumbre que mantendrá el líder estadounidense con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Alaska.

"Es hora de poner fin a la guerra, y los pasos necesarios deben ser dados por Rusia. Contamos con Estados Unidos", escribió Zelenski en una publicación en redes sociales.

Rusia sufre "graves pérdidas" para obtener avances territoriales, añadió.

Mira la programación en Red Uno Play