Gobierno confirma llegada de venezolanos, pero asegura que ya retornaron a su país

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, desmintió este viernes las versiones difundidas en redes sociales y por algunos actores políticos sobre un presunto arribo masivo de ciudadanos y militares venezolanos con fines distintos a los actos oficiales.

“Es importante aclarar esta desinformación que ha surgido por parte de algunos actores políticos que, lamentablemente, en lugar de generar certidumbre en la población, se dan la molestia de propagar este tipo de rumores”, afirmó Ríos en conferencia de prensa.

La autoridad explicó que el pasado 5 de agosto llegó al país un vuelo proveniente de Venezuela con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, otra agrupación sinfónica, y militares invitados por las Fuerzas Armadas de Bolivia para participar en la parada militar del 7 de agosto y en los actos conmemorativos por el Bicentenario de la Independencia.

“Inmediatamente después de finalizados los actos, el 9 de agosto, todos ellos retornaron a su país. Por lo tanto, descartamos cualquier información que señale que estas personas llegaron para quedarse en Bolivia”, enfatizó el ministro.

En relación con otro hecho que fue objeto de especulación, Ríos aclaró que un avión que aterrizó recientemente en el aeropuerto de Viru Viru no era de origen ruso, como se afirmó, sino ucraniano.

“La aeronave estaba en tránsito, no transportaba pasajeros, únicamente la tripulación, compuesta por unas 19 personas. Permanecieron en el país por unas horas, sin descender del avión, y continuaron su vuelo al día siguiente rumbo a Concepción, Chile, conforme a su plan de vuelo”, precisó.

