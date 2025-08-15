Esposas de policías denuncian que se coarta el voto de los uniformados

La Federación Nacional Única de Esposas de Policías denunció una presunta coartación del derecho al voto de los efectivos policiales a nivel nacional. Guadalupe Cárdenas, representante de la federación, afirmó que se están implementando medidas para impedir que los uniformados ejerzan su derecho al sufragio en las próximas elecciones.

Cárdenas manifestó su preocupación por la situación, detallando que "en todos los departamentos y en las EPI de cada unidad los están cambiando a los policías a las provincias o los van a mandar a otros lugares el día de la votación". Según la dirigente, algunos oficiales están dando instrucciones para que los policías no acudan a sufragar, bajo el pretexto de que deben permanecer acuartelados para el resguardo de las ánforas.

"El voto es sagrado y es deber de cada boliviano. Detrás de ese uniforme hay un boliviano y, por lo tanto, nosotros como Federación Nacional Única de Esposas de Policías pedimos al comandante general y al ministro de Gobierno para que los policías tengan todo el deber y el derecho de votar", sostuvo Cárdenas.

La representante también denunció que "algunos oficiales les han prohibido ir a votar, les dijeron que saquen una ficha para sacar su sueldo sin haber votado", una medida que considera una violación de los derechos constitucionales. "La Constitución Política del Estado dice que todo boliviano debe votar y están coartando todos los derechos", enfatizó.

Ante esta situación, la Federación de Esposas de Policías enviará una carta formal al ministro de Gobierno para solicitar que se garantice el derecho al voto de los cerca de 40,000 efectivos policiales en todo el país. Cárdenas propuso una solución para permitir que los uniformados voten sin descuidar sus responsabilidades: "Son tres servicios, cuando entra el primer servicio deben ir a votar los del segundo y cuando están los del segundo deben ir a votar los del primero, así no se va a perder nada". Concluyó que "la familia policial, los policías quieren votar porque es un derecho y les están coartando ese derecho al voto".

