Policial

¡Terrible! Un muerto y siete heridos tras embarrancamiento de una vagoneta en Los Yungas, La Paz

Producto del accidente, una mujer de 27 años perdió la vida, y siete personas resultaron heridas, entre ellos un niño de 5 años. El vehículo cayó a un río a unos 100 metros de profundidad.

Red Uno de Bolivia

15/08/2025 10:10

Foto: Red Uno
La Paz

El hecho se registró cerca a la comunidad de Charis, en Los Yungas del departamento de La Paz, donde una vagoneta se embarrancó y cayó al menos a 100 metros de profundidad, a un río.

Producto del accidente, una mujer de 27 años perdió la vida, y siete personas resultaron heridas, informó el comandante de la Policía Rural y Fronteriza, coronel Javier Salgueiro.

“Este vehículo tipo vagoneta marca Toyota se embarrancó y estaba sin placas de control, se presume que era indocumentado, se habría embarrancado a una profundidad de entre 100 a 80 metros de profundidad”, manifestó Salgueiro.

Según el jefe policial, los comunarios del lugar procedieron a auxiliar a los heridos, tras la llegada de la Policía coadyuvaron en el trabajo y entregaron el cuerpo de la mujer fallecida a su familia.

“La Policía entregó el cuerpo de la fallecida a la familia, con una firma de un acta de oposición a realizarle la autopsia de ley, para que le den una cristiana sepultura”, afirmó Salgueiro.

Los heridos fueron trasladados al Hospital Municipal de la Asunta, entre estos un menor de cinco años. Se presume que el accidente se produjo debido al horario en que se trasladaban, que era en horas de la madrugada, sumado al cansancio del conductor y un exceso de velocidad.

 

