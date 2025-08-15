90 días de cárcel para madre que flageló a su hija de 7 años en Satélite Norte

La Justicia ordenó 90 días de detención preventiva para la madre que flageló a su hija de 7 años en Satélite Norte. La menor fue entregada a la custodia de familiares ampliados por parte de su padre, quienes se harán cargo de ella mientras continúan las investigaciones.

El hecho causó conmoción y repudio entre los vecinos, quienes exigieron que se haga justicia y se proteja a la menor de cualquier riesgo futuro.

Durante la audiencia de medidas cautelares, la mujer mostró “arrepentimiento y pidió disculpas”, pero su declaración no fue suficiente para revertir la decisión judicial.

La imputada permanecerá en la cárcel de Cerprom cumpliendo la orden de detención preventiva por tres meses, mientras las autoridades analizan las circunstancias del maltrato infantil.

