TEMAS DE HOY:
Maltrato infantil Roberto Baeza accidente vehicular

26ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

90 días de cárcel para madre que flageló a su hija de 7 años en Satélite Norte

Durante la audiencia de medidas cautelares, la mujer mostró “arrepentimiento y pidió disculpas”, pero su declaración no fue suficiente para revertir la decisión judicial.

Charles Muñoz Flores

15/08/2025 12:13

Escuchar esta nota

La Justicia ordenó 90 días de detención preventiva para la madre que flageló a su hija de 7 años en Satélite Norte. La menor fue entregada a la custodia de familiares ampliados por parte de su padre, quienes se harán cargo de ella mientras continúan las investigaciones.

El hecho causó conmoción y repudio entre los vecinos, quienes exigieron que se haga justicia y se proteja a la menor de cualquier riesgo futuro.

Durante la audiencia de medidas cautelares, la mujer mostró “arrepentimiento y pidió disculpas”, pero su declaración no fue suficiente para revertir la decisión judicial.

La imputada permanecerá en la cárcel de Cerprom cumpliendo la orden de detención preventiva por tres meses, mientras las autoridades analizan las circunstancias del maltrato infantil.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD