Acribillados en Entre Ríos recibieron más de 50 disparos, buscan a los sicarios

El Trópico de Cochabamba volvió a ser escenario de violencia extrema. La noche de este miércoles, en el municipio de Entre Ríos, dos hombres fueron interceptados y acribillados dentro de su vehículo por al menos dos sicarios que descargaron más de 50 disparos.

Las víctimas, identificadas como Rolando F.M. (36) y Cristian M.C. (26), lograron sobrevivir, pero se encuentran en estado crítico. Rolando, que recibió múltiples impactos de bala, fue trasladado de urgencia a una clínica privada en la ciudad de Cochabamba, donde su diagnóstico es reservado. Cristian, con dos heridas de bala, permanece internado en un hospital de Villa Tunari.

Aunque ninguno de los dos tiene antecedentes penales, la investigación tomó un giro inesperado, bajo el asiento del vehículo donde fueron atacados, la Policía halló una escopeta calibre 12 y un rifle calibre 22.

La Policía Boliviana abrió el caso de oficio y desplegó a sus equipos de inteligencia para dar con los responsables. Según las primeras pesquisas, los atacantes —que huyeron y están prófugos— podrían estar vinculados a otros hechos delictivos en el país. No se descarta ninguna hipótesis.

El ataque ocurrió en cuestión de segundos, pero dejó tras de sí un rastro de casquillos y el eco de la violencia que golpea a la región.

