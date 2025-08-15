TEMAS DE HOY:
“¡Con ladrillo en mano!”: Intentó liberar a su hermano detenido con cocaína en Sacaba

Joven de 18 años es detenido con cocaína y su hermana intenta agredir a la policía con un ladrillo

Ligia Portillo

15/08/2025 13:40

“¡Con ladrillo en mano!”: Intentó liberar a su hermano detenido con cocaína en Sacaba. Foto: Red Uno
Sacaba, Cochabamba

Un operativo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en el municipio de Sacaba terminó con la aprehensión de un joven de 18 años y de su hermana, luego de que esta última intentara atacar a los efectivos policiales para impedir el arresto.

El hecho ocurrió cuando personal de microtráfico de la Felcn detectó a un hombre con actitud sospechosa en la zona. Al interceptarlo e identificarse como policías, revisaron su mochila y hallaron dos paquetes tipo ladrillo que contenían una sustancia amarillenta con olor característico a pasta base de cocaína. El detenido fue identificado como Diego C. G., de 18 años.

Según el director departamental de la Felcn, coronel Oliver Quiroga, mientras se realizaba la intervención apareció una mujer identificada como Alieta Cruz García, quien dijo ser hermana del acusado. “La señora, armada con un ladrillo, trató de impedir la aprehensión, incitando a los vecinos a agredir al personal policial y a causar destrozos en los vehículos oficiales”, señaló la autoridad.

Ambos hermanos fueron trasladados a dependencias policiales y el caso quedó a disposición del Ministerio Público para su investigación.

 

Más noticias
