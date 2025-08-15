A dos días de las elecciones generales, el departamento de Cochabamba se encuentra inmerso en un despliegue logístico sin precedentes. Desde el centro logístico instalado en el hotel Regina, en Tiquipaya, notarios electorales, efectivos militares y personal del Tribunal Electoral Departamental (TED) trabajan a contrarreloj para garantizar que cada recinto de votación cuente con el material necesario este domingo.

Este viernes comenzó la distribución de 2.057 maletas electorales hacia el área rural, a las que se suman las ocho enviadas previamente, totalizando 2.065. Mañana sábado será el turno del área urbana, con 4.281 maletas, para alcanzar un total de 6.346 en todo el departamento.

Cochabamba vive un intenso operativo a menos de 48 horas de las elecciones generales. Foto: TED

Cada maleta contiene actas, papeletas y material de seguridad, y es acompañada por un sistema de monitoreo doble: uno que registra la entrega y custodia del material, y otro que, a través de aplicaciones en los celulares de notarios, choferes y custodios, permite seguir en tiempo real la ruta hasta el recinto de votación.

“Así podemos actuar de inmediato ante cualquier contingencia”, explicó Óscar Ayala, responsable del centro logístico.

El operativo no está exento de retos. En zonas fluviales del Chapare, el bajo nivel del río ha dificultado el traslado de material. “El agua apenas llega a la cintura y el peso de las maletas complica el cruce. Estamos buscando rutas alternativas y adelantando el transporte para evitar riesgos”, señalaron desde el TED.

El carnet, requisito indispensable

Mientras el material electoral se mueve por todo el departamento, en las oficinas del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) se trabaja en horario ampliado para atender a quienes necesitan renovar o reponer su cédula de identidad, único documento válido para votar.

Hasta el sábado al mediodía habrá atención ininterrumpida, y se aceptarán cédulas vencidas siempre que no superen un año de expiración.

El domingo 17 de agosto, miles de ciudadanos acudirán a las urnas.

