Si soy arrestado el día de la elección ¿podré votar?

La Unidad Operativa de Tránsito informó que desde las 00:00 de este domingo, día de elecciones, se implementarán controles estrictos en todo el país.

Ningún vehículo podrá circular sin la debida autorización del Tribunal Supremo Electoral (TSE) o de los Tribunales Electorales Departamentales (TED), y los infractores se enfrentarán a multas de Bs. 550, detención del conductor y retención del motorizado.

El coronel Edson Rojas, subdirector de Tránsito, indicó que el 100% del personal estará desplegado para garantizar el cumplimiento del Auto de Buen Gobierno.

“Todos los vehículos particulares, oficiales o de servicio público que no cuenten con autorización serán retenidos y trasladados a dependencias de Tránsito”, señaló.

Asimismo, los conductores detenidos podrán recuperar sus vehículos pagando la multa establecida a favor del TSE, precisó Rojas.

