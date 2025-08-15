¡Impresionantes imágenes! Niña de 7 años logra el récord de patinar debajo de 20 autos

Se trata de la pequeña niña de la India, identificada como Deshna, que a sus 7 años logró ingresar en el libro Guinness de los Récords, en lo que se denomina como ‘patinaje en el limbo’, al lograr patinar a toda velocidad y al ras del piso, por debajo de 20 vehículos estacionados.

Deshna, logró conquistar su sueño el pasado 28 de julio del 2022, sin embargo, las imágenes de su espectacular acción, no deja de ser viral en redes sociales.

El récord lo obtuvo, gracias a que, en 13,74 segundos, logró atravesar por debajo de una veintena de autos, a toda velocidad y a ras del piso, sin tocar ninguno de ellos, esto debido a su flexibilidad y su capacidad de controlar la fuerza y la destreza de sus patines.

La pequeña se hizo famosa por todo el país y ya ha participado en varias competencias a lo largo de todo el territorio, logrando ganar hasta el momento 16 certificados y 40 medallas en diferentes eventos.

“Deshna ha descubierto su amor por el patinaje. Lleva dos años aprendiendo a patinar y en los últimos seis meses se ha preparado para este récord. Su entrenador la ha apoyado mucho durante todo este tiempo. La animó a hacerlo mejor”, comentó el Pune Mirror, Aditya Nahar, padre de la niña.

