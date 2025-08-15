TEMAS DE HOY:
Ex Miss Rusia muere tras semanas en cuidados intensivos por accidente vial

La modelo rusa, de 30 años, murió tras no poder recuperarse de las graves lesiones sufridas en un accidente de tránsito ocurrido en julio, cuando el auto en el que viajaba impactó contra un alce.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

14/08/2025 22:15

Rusia

La modelo Kseniya (Ksenia) Alexandrova, quien representó a Rusia en el certamen de Miss Universo 2017, falleció tras varias semanas internada en un hospital de Moscú, donde fue atendida por una lesión craneoencefálica grave producto de un accidente de tránsito ocurrido en julio.

La noticia fue confirmada por la agencia de modelos a la que pertenecía y por la cuenta oficial del certamen Miss Universo, que publicó un mensaje en redes sociales lamentando su fallecimiento y destacando el legado y carisma de la joven.

Según informaron medios rusos, el accidente tuvo lugar en una carretera de la región de Tver, cuando el vehículo en el que Kseniya viajaba como pasajera impactó contra un alce que apareció sorpresivamente en la vía. El animal atravesó el parabrisas, provocando el violento choque y graves consecuencias para los ocupantes del auto.

Alexandrova fue trasladada de urgencia a un hospital de la capital rusa, donde permaneció varias semanas en la unidad de cuidados intensivos. Pese a los esfuerzos médicos, no logró recuperarse y su fallecimiento fue confirmado en los últimos días.

