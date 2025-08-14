El video fue captado en una playa de Chile, por un joven que junto a su amiga estaban de paseo, pero se vieron sorprendidos e intrigados, al observar a un grupo de personas sentadas a la orilla de la playa, luciendo atuendos muy extraños.

El joven captó las imágenes y las compartió en redes sociales, el video de manera inmediata se viralizó generando miles de comentarios.

Según se observa en el video, el joven llegó hasta la zona rocosa de una playa y comenzó a grabar. Sin embargo, se percató la presencia de al menos 11 personas, las cuales tenían cubierto el rostro, usaban faldas rojas y polos manga larga de color negro.

"Una vez fui a la playa y me tomé con esto que nunca supe que era. Si alguien sabe algo o qué es esto, solo vi que había más gente con equipo de producción", comentó en redes.

Usuarios señalan que se trata de un colectivo social, mientras otros hacen otro tipo de especulaciones.

"Se trata del colectivo Chasky, pertenecen a un proyecto que se llama Bioutopía, el cual es un concepto que imagina futuros sostenibles donde las relaciones entre seres humanos, otras especies y el medio ambiente están en armonía. Son artistas que usan vestuarios y puestas en escena llamativas para transmitir mensajes sobre la naturaleza, la cultura y la memoria ancestral, no para prácticas dañinas", fue una de las reacciones más comentadas.

Mira la programación en Red Uno Play