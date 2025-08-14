El hecho se suscitó en Buenos Aires, Argentina, donde una pareja denunció ante la Policía, que un sujeto había pedido fotos íntimas a su hijo, tras el envío del menor, este le compró monedas para un famoso videojuego.

Tras un trabajo investigativo se logró detectar el domicilio del sujeto, en la localidad rionegrina de Cipolletti, y lo aprehendieron ahora será procesado por el presunto delito de grooming, tras una investigación que constató la captación del menor de edad a través de una plataforma de videojuegos con fines sexuales.

El niño de 9 años había entablado contacto en el videojuego Roblox con otro usuario, que le compraba monedas virtuales a cambio de fotografías con contenido sexual.

Se dispuso la apertura de la investigación y derivó las tareas de rastreo digital y análisis a la División Innovación en Investigaciones Tecnológicas de la Policía de la Ciudad.

En el allanamiento, los efectivos secuestraron múltiples dispositivos informáticos que contenían pruebas relevantes para la causa, existirían múltiples víctimas.

Mira la programación en Red Uno Play