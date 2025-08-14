TEMAS DE HOY:
Caso Botrading: Fiscalía de La Paz investiga al presidente de YPFB por presuntas irregularidades

La denuncia involucra también a otros funcionarios y a una representante paraguaya. La Fiscalía prevé operativos en Santa Cruz.

Hans Franco

14/08/2025 16:54

Foto: Fiscalía de La Paz investiga al presidente de YPFB por caso Botrading
La Paz

El Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, y otros funcionarios de la estatal por presunto sobreprecio en la importación de combustibles y petróleo crudo, en el marco del caso Botrading.

La denuncia también involucra a una ciudadana paraguaya, identificada como representante de una empresa privada vinculada a la operación señalada como irregular.

Delitos bajo investigación

Según información oficial, los delitos en curso de investigación son:

  • Uso indebido de influencias

  • Enriquecimiento ilícito

  • Incumplimiento de deberes

El caso gira en torno a la presunta creación y funcionamiento irregular de la empresa Botrading S.A., registrada en Paraguay, que habría actuado como intermediaria en la compra de hidrocarburos para Bolivia.

“Esta investigación está en etapa preliminar. Se han realizado las diligencias respectivas y se han emitido los requerimientos correspondientes ante las instancias e instituciones pertinentes, con el fin de obtener información y poder realizar una actividad investigativa clara y concreta en el presente caso”, explicó este jueves el fiscal Omar Yujra.

Documentación y acciones previstas

El fiscal indicó que parte de la información analizada proviene de una investigación paralela, cuyos documentos fueron verificados por la unidad de análisis de la Fiscalía Departamental de La Paz.

“Este trabajo preliminar ha permitido establecer que presuntamente existe alguna responsabilidad en el caso”, añadió Yujra.

Como parte de las acciones programadas, un equipo de investigadores se trasladará a Santa Cruz en los próximos días para realizar actos investigativos, entre ellos el secuestro de documentación en oficinas de YPFB.

